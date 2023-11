Da lunedì è finito il contestato “girotondo” degli studenti del Raineri Marcora che, per raggiungere Perino, Bobbio, Marsaglia, dovevano paradossalmente dalla periferica strada Agazzana tornare al Cheope (in pieno orario di traffico) e poi risalire sulla corriera per l’Alta Valtrebbia, arrivando così a casa alle 16.30.

Dopo gli appelli dei genitori, portati in consiglio provinciale da Federico Bonini, TempiAgenzia ha fatto marcia indietro, sollecitata anche dal sindaco Roberto Pasquali. Ora è il tempo del grazie delle famiglie, che tirano un sospiro di sollievo al pensiero che i loro figli – ragazzi dai 14 anni in su, alcuni anche di Ponte Organasco – non devono perdere tempo per cambiare di continuo mezzo.

La corriera, da lunedì, passa infatti al campus; i giovani, una volta arrivati a Travo, scendono in prossimità del benzinaio dove trovano subito un bus per Marsaglia, con fermate a Perino e Bobbio. Questo mezzo ovviamente può essere utilizzato da chiunque.

“Siamo stati ascoltati da Tempi Agenzia ed è stato un bel gioco di squadra”, sottolineano i genitori. Adesso a Bobbio si arriva alle 15.30.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ