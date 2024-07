Campus Raineri Marcora, il nuovo preside è Alberto Mariani

È Alberto Mariani il nuovo preside del campus Raineri Marcora. È lui, alla guida da sei anni delle medie “Dante Carducci”, a ereditare il testimone da Teresa Andena, che il polo scolastico dell’Agazzana l’ha condotto per 14 anni. Le nuove nomine dei dirigenti scolastici sono state rese note dall’Ufficio Scolastico regionale dell’Emilia Romagna: oltre a Mariani, l’attuale preside del polo Volta di Castel San Giovanni Simona Favari passa al IV Circolo didattico (dove era reggente da nove anni), mentre il dirigente scolastico della media di Monticelli e Caorso Gianluca Freda andrà all’istituto comprensivo di Gattatico.

“Lascio questa sede, ma bisognerà aspettare la fine di agosto per capire se verrà nominato un nuovo dirigente alla Dante Carducci o verrà assegnata a me la reggenza” spiega Mariani che in questi anni è stato anche reggente dell’istituto comprensivo della Valnure.

chi è alberto mariani

Classe 1965, nato a Milano, Mariani è entrato in ruolo come istitutore all’istituto agrario “Tosi” di Codogno: ha insegnato all’istituto comprensivo di Cortemaggiore e al Romagnosi di Piacenza, prima di passare il concorso per essere nominato dirigente scolastico.

“Ho guidato il Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) di Cremona per tre anni e dal 2018 sono alla Dante-Carducci – spiega – vivo questo cambiamento con soddisfazione perché dal punto di vista professionale sono contento di potermi confrontare con nuove dinamiche e nuove sfide”.