Dal Raineri Marcora a Bobbio con due bus. “Ma non togliamo servizi e corse”

“Non è stato tolto un chilometro, né una corsa o un posto a sedere, rispetto all’anno scorso”. Replica così l’amministratore unico di Tempi Agenzia Paolo Garetti al consigliere provinciale Federico Bonini. Il caso: la corriera che passa al Raineri Marcora all’uscita da scuola si ferma solo fino a Travo.

“La corsa per gli studenti del polo Raineri Marcora residenti in Alta Valtrebbia è attiva dal primo giorno di scuola. Il collegamento è stato programmato in corrispondenza del nuovo orario di fine lezioni (ore 14.25) adottato dall’istituto. Gli studenti, con le medesime modalità degli scorsi anni, devono raggiungere le fermate della città (Cheope o autostazione) con le navette in partenza alle 14.35 dalla scuola ed interscambiare con la corsa extraurbana E17 in partenza alle ore 15.05 dall’autostazione”, precisa Garetti.

In sostanza, lo studente che vive a Perino, Bobbio, Marsaglia o altri paesi deve tornare in centro città per salire sulla corriera che lo porta fino a casa. Altrimenti quella che passa appunto davanti alla scuola diretta in Valtrebbia ferma a Travo. C’è un’alternativa, spiega Garetti: aspettare il bus che porta invece fino a Rivergaro e qui salire sul Bobbio.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ