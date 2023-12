Il Raineri Marcora si rinnova: laboratorio, mungitrice e trattore nuovi di zecca

Fra tradizione e innovazione, l’Istituto alberghiero Raineri Marcora cambia pelle.

I fondi arrivati da Pnrr e Pon hanno permesso investimenti per circa mezzo milione di euro, serviti per migliorare le attrezzature per gli studenti: nuovi laboratori per la degustazione, macchinari per la mungitura e un trattore nuovo di zecca al servizio di una formazione orientata al futuro.

“Stiamo praticamente rivoluzionando l’istituto – ha detto la preside Teresa Andena – presto completeremo anche il laboratorio di informatica e uno spazio per la formazione da bartender”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà