Oggi con Libertà 8 pagine di “Vite”, il giornale del Raineri Marcora

La pubblicazione dei giornali scolastici degli istituti superiori della provincia prosegue il suo percorso. Dopo un mese di maggio ricco di uscite, anche giugno vede la collaborazione tra Libertà e le giovani redazioni scolastiche: oggi è il turno di “Vite”, il giornale dell’Istituto Agrario Raineri Marcora di Piacenza.

I lettori del quotidiano troveranno un inserti di 8 pagine a cura dei ragazzi: tra i tanti articoli trovano spazio le tante passioni degli studenti, tra sport, musica, arte e tanto altro. Ma non solo: si parla anche delle iniziative della scuola, per gli Open Day dedicati ai futuri studenti e durante l’anno scolastico, con tante foto. Anche l’attualità internazionale ha colpito i ragazzi, che hanno confezionato articoli sul conflitto ucraino e sulle novità in ambito tecnologico.