Giornali scolastici: oggi con Libertà otto pagine di The Mente del Romagnosi

Nuova pubblicazione per il The Mente, il giornale d’istituto del Romagnosi di Piacenza.

Oggi all’interno di Libertà i lettori potranno sfogliare “l’ultima fatica” della giovane redazione: 8 pagine di approfondimento su argomenti vari e variegati, scelti dai ragazzi ed elaborati secondo le loro sensibilità.

Tra le tematiche, la certificazione Fairtrade ottenuta dall’Istituto, prima scuola in Italia ad entrare in questo circuito; i percorsi PON attivati dalla scuola, occasione per imparare qualcosa di nuovo e approfondire i propri interessi; l’approfondimento sulla Resistenza, sia con il racconto emozionante della vita del partigiano Giuseppe Fumi che del soldato tedesco Karl Wilhelm Maynikheim, che con le scelte compiute dai membri della Rosa Bianca di Monaco.

E poi ancora le illustrazioni di Elia Ienco, le foto dal viaggio d’istruzione in Germania e le riflessioni sulla criogenia.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà