Giornali scolastici, oggi con Libertà 8 pagine dell’inedito CaliMEnte

Oggi i lettori di Libertà potranno sfogliare un numero davvero particolare della nostra “rassegna” di giornali scolastici piacentini. Si tratta del CaliMEnte, una fusione vera e propria tra le pubblicazioni (e le redazioni) dell’Istituto Romagnosi e Istituto Casali di Piacenza.

Il The Mente e il Calimero si fondono quindi in questa testata, in una pubblicazione di otto pagine che integra le anime dei due giornali, mantenendone spirito e capacità di raccontare argomenti cari agli studenti.

Tra gli articoli infatti troverete il racconto di alcuni progetti scolastici seguiti da entrambi gli istituti, così come le interviste ad alcune ex alunne, che raccontano il loro percorso post-diploma, tra università e esperienze lavorative.

Spazio anche al tempo libero, come la musica e lo sport, e a serie tv e cinema, e ad argomenti più “difficili” come il fast fashion, fino ai social network, tema da trattare con maturità.

