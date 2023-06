Giornali scolastici: oggi con Libertà otto pagine del Calimero del Casali

Tornano tra le pagine di Libertà il lavoro e l’impegno della redazione scolastica de “Il Calimero”, il giornale dell’Istituto Casali. Oggi all’interno del quotidiano 8 pagine del giornalino vi parleranno delle tantissime iniziative e dei molti progetti messi in campo dalla scuola per rendere i propri studenti più preparati e per completare la loro formazione a tutto tondo.

Focus sulla salute a scuola, anche quella psicologica, con i percorsi messi a disposizione degli studenti, e sulle attività sportive che i ragazzi possono sperimentare durante l’anno.

Grande spazio è riservato ai viaggi d’istruzione ed esperienze all’estero proposte dalla scuole, tutte interessanti e apprezzatissime dagli studenti di tutte le classi, e poi ancora le attività extracurricolari, come teatro e lo stesso giornalino. Il tutto “condito” dagli occhi della redazione, che aiutano i lettori a vedere il mondo da un altro punto di vista.

