Giornali scolastici, oggi con Libertà 8 pagine della redazione del Liceo Respighi

“Una finestra sul mondo di giovani e scuola”: così i giovani redattori de “Il Buco” del liceo Respighi di Piacenza descrivono il proprio giornale.

Oggi all’interno di Libertà tutti i lettori potranno sfogliare le 8 pagine della testata scolastica, verificando il grande lavoro portato a termine dagli studenti e aprendo questa metaforica “finestra”.

Tanti gli argomenti toccati dai ragazzi tra le pagine del giornalino, a partire dal piccolo “summit” delle redazioni dei licei piacentini. Ma c’è spazio anche per le diverse iniziative messe in campo dal Respighi per i propri studenti, dai viaggi d’istruzione ai Pcto, esperienze istruttive e che soprattutto hanno arricchito i ragazzi a livello personale.

Un’intera pagina è stata dedicata alla lotta ambientalista, con l’intervista a uno dei primi attivisti di Ultima Generazione.

Molto interessante anche l’approfondimento relativo all’alimentazione e alla motivazione (che spesso manca) dei ragazzi rispetto allo studio. Non manca nemmeno il tradizionale “focus” sul Respighiano dell’Anno, premio conferito quest’anno alla dottoressa Daniela Aschieri. E ancora altro, tanti argomenti, articoli e disegni che troverete nel numero di oggi.

