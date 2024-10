Incursioni notturne nei container-aula dei licei Colombini e Respighi

Doppia intrusione notturna da parte di malviventi all’interno dei container nel parcheggio di viale Malta dove attualmente sono sui banchi 600 liceali del Colombini e del Respighi. Sui fatti sono state formulate segnalazioni da parte dei responsabili scolastici, ma per ora non sono emerse novità di rilievo.

La prima incursione, di cui si sono ritrovate le tracce la mattina seguente, ha preso di mira i moduli didattici (come si chiamano i container) dove ha sede il Colombini.

Il malvivente (o i malviventi) si è accanito contro i distributori meccanici di bevande e merendine e sono state svuotate le vaschette con il denaro in moneta. A quanto pare, non sarebbero stati rinvenuti indizi di effrazioni degli ingressi, e ciò ha fatto addirittura ipotizzare che i malintenzionati potrebbero essersi fatti chiudere all’interno, approfittando dello svuotamento delle aule. I bidelli fermano gli ingressi ogni giorno poco prima delle 15. All’interno degli spazi sono presenti sensori di rilevazione.

A distanza di pochi giorni, sempre nello stesso perimetro allocato dietro la questura è toccato al liceo Respighi, o almeno a questa sua succursale (come si ricorderà, gli studenti dei due licei sono stati trasferiti nei moduli didattici per il secondo anno scolastico consecutivo per consentire l’effettuazione nelle sedi dei lavori di anti sismica finanziati dal Pnrr). Anche per il Respighi l’intrusione pare sia avvenuta durante la notte. Ugualmente, a sparire sono stati i soldi dei distributori automatici ma anche alcuni computer, almeno uno.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’