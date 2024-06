F1 in Schools: medaglia d’oro e bronzo alla “scuderia corse” del liceo Respighi

La scuderia Respighi composta dai team Amx e Hammer Team ha partecipato per la prima volta al campionato F1 in Schools riservato alle scuole superiori, organizzato da Dallara e Innovation Farm. Unici prerequisiti: la passione per il motorsport e la voglia di mettersi in gioco. Entrambi i team hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale, dopo un anno di formazione sul campo, anzi su pista, con l’obiettivo di rappresentare l’Italia ai mondiali.

Il percorso ha visto i ragazzi simulare una vera e propria scuderia corse, ed è stato possibile grazie al sostegno dei partner che hanno creduto nella progettualità e soprattutto nei ragazzi: Petronas, Aehra, Lafer, Marelli Motorsport, Emerson, Working Process, Dachser-Fercam, Bussandri, Castagna-Univel, BCC, Confindustria Piacenza, Teco, Studio Campominosi e Tosi, Lpr, F.lli Capredoni, Siderpighi, Retelit, Sider Test, Consulenza Immobiliare Gazzola, Best, Gas Sales Energia e Fonder Shell. La progettualità ha favorito la formazione di una rete con un’altra scuola della città, l’Isii Marconi, che ha messo disposizione strumentazioni e competenze, oltre agli studenti Piero Lopena e Michele Salvarani, con la supervisione del docente Daniele Vetrucci, che hanno collaborato per produrre numerosi prototipi in stampa 3D.

LA FINALE NAZIONALE

Domenica 16 giugno ore 5.30, partenza per la finale nazionale in casa Dallara, a Varano de’ Melegari, gli occhi di tutti svelano tanta emozione e altrettanta determinazione. All’arrivo si scaricano i materiali e alle 7.30 i 10 team in gara iniziano l’allestimento del proprio pit display, lo spazio espositivo in cui raccontarsi. Iniziano i primi problemi, le misure degli stand non corrispondono a quelle comunicate e i team si attivano per risolvere l’inconveniente in modo creativo e si fanno trovare pronti alla scadenza, alle ore 9.30. Ogni team ha portato un valore aggiunto che lo caratterizza, per esempio AMX un simulatore di guida con protagonista la vettura Amx, e Hammer Team un box di F1 con il 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

Ore 9.30, nella sala centrale della Dallara Academy vengono accolti i team e l’Ad della Dallara Academy introduce la giornata di gara: presentazione dei tre portfolios, design & engineering, enterprise e project management, la gara delle vetture in miniatura sulla pista di 24 m e i knockout in cui giocarsi gli ultimi punti.

La sede della Dallara è invasa dai ragazzi, che si spostano dai “coni” in cui hanno sede le verbal presentation, rigorosamente in inglese, davanti a una giuria esperta: 30 minuti (10 minuti di esposizione, 10 minuti di domande e 10 minuti per la valutazione) in cui mostrare la propria identità di team e dare valore al proprio progetto. Nel cortile è collocata la pista in cui si sfidano le vetture spinte da cartucce ad aria compressa e lanciate con un meccanismo di start dal “pilota” della scuderia, qui si svolge la fase di racing. Accanto alla pista è collocata la postazione di scrutineering dove una giuria esperta verifica l’idoneità di ciascuna macchinina in gara, valorizzandone anche la manifattura.

Il pubblico nel frattempo passeggia per i pit display, parla con i ragazzi, con gli organizzatori e i padroni di casa: è una vera e propria giornata di festa dove il protagonista assoluto è il talento dei ragazzi, di tutti i ragazzi.

Alle 18.15 si rientra nella sala centrale e con il cuore in gola si aspetta l’incoronazione dei vincitori. Diversi i riconoscimenti assegnati: best driver al team blu torpedo, best project management alla scuderia Tachyons, best enterprise al team Amx. Finalmente si annuncia il podio: Amx medaglia di bronzo, Team Rabbits medaglia d’argento e Hammer Team medaglia d’oro!

LA FINALE MONDIALE

Il prossimo appuntamento è la finale mondiale che si terrà in concomitanza di un gran premio di F1 nel 2025: qui i ragazzi del team campione, che rappresenterà l’Italia, non solo correranno la loro finale internazionale, ma avranno anche l’occasione di incontrare i loro idoli di F1 e di seguire il gran Premio. A tutti i ragazzi dei tre i team sul podio è donato un voucher per partecipare a un percorso di alta formazione e certificazione internazionale, il Master Green Belt di 80 ore del Six Sigma Management Institute.

Dunque, un grande applauso agli studenti respighiani: Martina Rocca, Noemi Scarico, Tommaso Apponi, Francesco Burzoni, Alexandru Cater, Elia Emanuele Gazzola, Alessandro Morganti, Carlo Alberto Perini, Almin Salkic, Donato Lorenzo Salzillo, Andrea Maria Sassoli e Christopher Leonard Tajani, accompagnati in questo viaggio formativo dai docenti Samantha Aimi, Raffaella Pezzoni, Giuseppina Valentini ed Elvis Nasic.

Agli occhi di tutti è visibile il percorso che hanno svolto, una scuola nella scuola dove i ragazzi si sono scoperti team manager, art designer, car designer and developer, social media manager, marketing manager, performer, ma soprattutto team. “Chiamare, connettere, ingaggiare, abilitare” sono le quattro parole chiave che caratterizzano le progettualità Stem F1 in Schools non solo ha ampiamente mantenuto le attese, ha anche mostrato orizzonti possibili e regalato un sogno.

Hammer Team: Martina Rocca, Noemi Scarico, Francesco Burzoni, Alexandru Cater, Alessandro Morganti e Almin Salkic

AMX: Tommaso Apponi, Elia Emanuele Gazzola, Carlo Alberto Perini, Donato Lorenzo Salzillo, Andrea Maria Sassoli e Christopher Leonard Tajani.