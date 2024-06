Al giardino della Ricci Oddi protagonisti i docenti del liceo Respighi

Sono un gruppo di docenti del Liceo Respighi di Piacenza che ha lavorato con le maschere della commedia dell’arte sotto la guida di Nicola Cavallari e presenteranno al pubblico “TREGENDA, ovvero le palpitazioni del povero Ranuccio tra streghe, amanti, congiure, medici, eredi e inquisitori”, il risultato del laboratorio teatrale che li ha visti protagonisti. L’appuntamento è per mercoledì 5 giugno alle 20 nel Giardino della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, con ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

un laboratorio per il benessere scolastico

Il laboratorio di Teatro Gioco Vita sulla commedia dell’arte si è articolato in otto incontri a partire dall’aprile scorso ed è stato proposto dal Liceo guidato da Elisabetta Ghiretti nell’ambito delle iniziative del Progetto “Ben-essere a scuola” finanziato dal Comune di Piacenza. Progetto che oltre ad attività di sostegno psicologico e a percorsi di formazione su tematiche specifiche rivolti a docenti, studenti e genitori quest’anno ha avviato questo laboratorio teatrale per il personale scolastico con l’obiettivo della promozione del benessere a scuola, ma anche della prevenzione del burnout e dello sviluppo di competenze per il lavoro in team.

lo spettacolo

Partendo da un fatto storico come la “caccia alle streghe” di Ranuccio Farnese, i partecipanti al laboratorio hanno creato insieme la drammaturgia e la restituiranno al pubblico indossando le “mezze maschere” della Commedia dell’Arte. Lo spazio scenico sarà ovviamente un palchetto di commedia dell’arte, che sarà montato per l’occasione nei Giardini della Galleria Ricci Oddi.

“TREGENDA” vede in scena Aldo Acerbi, Roberto Buonocore, Licia Colucci, Annachiara Gazzola, Francesca Gipponi, Silvia Mallozzi, Maria Grazia Marcotti, Valentina Maserati, Silvia Mozzi, Ilaria Pancolini, Emanuela Sindaco, Michela Vignola. Progetto e regia sono di Nicola Cavallari, staff tecnico Giovanni Mutti, Anna Adorno, Gianluca Bernardo.

Con la serata di mercoledì 5 giugno prosegue il cartellone Pre/Visioni 2023/2024, la sezione della stagione di prosa dedicata in modo particolare agli esiti di laboratori teatrali e proposta da Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Cartellone che ha già visto ospite il Liceo “Respighi” il 5 aprile con la classe 3H, il 17 maggio con la classe 3E e che si concluderà giovedì 13 giugno alle ore 20.30 al Teatro Filodrammatici con la performance finale del laboratorio teatrale pomeridiano dell’istituto diretto da Elisabetta Ghiretti: “PLUTO da Aristifane”, con il coordinamento artistico di Nicola Cavallari e il coordinamento didattico della professoressa Emanuela Sindaco.