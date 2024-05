I servizi sanitari on line spiegati agli over 65 dai video degli studenti

​ ​

Diffondere l’alfabetizzazione digitale negli “over 65”: è stato questo l’obiettivo del progetto ideato da Ausl di Piacenza in collaborazione con gli studenti della classe 5° A dell’istituto Romagnosi di Piacenza. I ragazzi si sono impegnati a creare contenuti virtuali e cartacei per insegnare un approccio confidenziale e naturale ad alcuni dei rappresentanti dei sindacati dei pensionati per poter così rendere più fruibili i servizi online legati al mondo sanitario, in particolare l’utilizzo tramite device di applicazioni come il Fascicolo Sanitario Elettronico e il servizio di prenotazione ZeroCoda.

“Un progetto che ha permesso di creare integrazione grazie a questo ponte tra generazioni costruito con la tecnologia”, ha spiegato il direttore amministrativo di Ausl Piacenza Marco Chiari, nato, come ha aggiunto la direttrice del distretto Città di Piacenza Anna Maria Andena, “proprio dopo un confronto generazionale, tra chi ha bisogno di comprendere certi temi e chi a sua volta può fornire supporto tecnico”.

Il lavoro dei ragazzi è durato quattro mesi sotto l’occhio vigile delle docenti, per mettere a punto quattro tutorial dedicati a Spid, email, Fascicolo Sanitario Elettronico e ZeroCoda illustrati poi agli over 65 che hanno partecipato. Per i ragazzi questa esperienza è stata “bellissima e divertente”, per i pensionati, rappresentati da Fausto Arzani, è stata molto utile “e per questo speriamo che possa continuare con la realizzazione di altri video tutorial su argomenti diversi”.