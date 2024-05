Lutto in Cattolica: si è spento il professor Daniele Rama, domani i funerali

Si è spento nel pomeriggio di ieri il professor Daniele Rama, docente ordinario della Facoltà di “Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali” dell’Università Cattolica, ricercatore e scienziato di grande valore.

la sua carriera lavorativa

Laureatosi nel 1978 in Scienze Agrarie all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza, dal novembre 1992 Daniele Rama ha dedicato il suo impegno accademico e scientifico alle tematiche dell’agro food, con particolare riferimento al settore lattiero caseario, prima come professore associato e, dal 2003, come ordinario.

Un uomo di “straordinaria umanità e intelligenza, espressa in ogni circostanza – ha ricordato il preside della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica, professor Marco Trevisan – Ricercatore e scienziato il cui valore è riconosciuto a livello non solo nazionale, è stato un docente particolarmente apprezzato dagli studenti, sia dei corsi di laurea, sia dei master dell’Alta Scuola di Management ed Economia Agro-alimentare SMEA, di cui è stato sempre l’anima, fino ad arrivare alla sua direzione, a partire dall’anno accademico 2016/17″.

“Ho lavorato a fianco di Daniele Rama per circa trent’anni – aggiunge il professor Paolo Sckokai, direttore del Dipartimento di Economia Agro-alimentare e docente delle stesse discipline – e ne ho sempre apprezzato la grande umanità e pacatezza, nonché la straordinaria capacità di interagire con i portatori di interesse, con i quali aveva conquistato una straordinaria autorevolezza”.

Il funerale avrà luogo domani, giovedì 30 maggio alle 10.00, nella Chiesa di S. Ilario a Cremona.