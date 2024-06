La marcia di Gropparello conquista tutti, oltre 600 tra i sentieri della Val Vezzeno

Oltre 600 partecipanti hanno attraversato in lungo e in largo il territorio comunale di Gropparello, tra sentieri, boschi, torrenti, castelli e borghi caratteristici, rispondendo presente alla quarta edizione della marcia della Pubblica assistenza Val Vezzeno.

I fondi per la nuova sede della Pubblica

Un’evento organizzato dai volontari in divisa arancione per promuovere le bellezze che brillano tra le colline attorno a Gropparello e raccogliere fondi da destinare alla realizzazione della prima sede di proprietà nella storia dell’associazione. “Quando inaugureremo la nostra nuova casa penseremo a questa giornata e all’edizione dell’anno scorso – afferma il presidente Stefano Bozzini -. Due eventi che insieme ci hanno permesso di raccogliere oltre 8mila euro. Mi piace pensare che ogni partecipante iscrivendosi alle nostre camminate abbia posizionato un mattone della nuova sede”.

Paolo Rebecchi: “Bellissimo clima tra militi e partecipanti”

Una giornata bellissima diventata speciale grazie ai sorrisi e all’entusiasmo dei camminatori di tutte le età. Tra i quattro percorsi puliti e tracciati dall’associazione gropparellese sono passati bambini, anziani, famiglie e anche qualche marciatore professionista che ne ha approfittato per un allenamento tra boschi e scorci panoramici unici.

Tra i partecipanti anche il coordinatore provinciale di Anpas Paolo Rebecchi che ha applaudito l’iniziativa ideata per promuovere le bellezze territoriali e raccogliere fondi per quella che sarà la nuova sede societaria. L’inaugurazione è prevista entro settembre, ma la piccola grande famiglia della Pubblica Val Vezzeno ricorderà a lungo la giornata di ieri.

“Mi congratulo con l’organizzazione della Pubblica assistenza Val Vezzeno di Gropparello – il commento di Rebecchi -, non solo per l’attività operativa che quotidianamente svolge a fianco della popolazione, ma anche per la lungimiranza e la capacità nell’organizzare eventi come quello della marcia di domenica scorsa che ha visto una fitta partecipazione e un bellissimo clima tra i militi e i partecipanti”.

Il ristoro musicale conquista tutti

I momenti più apprezzati dai podisti sono stati il ristoro musicale alla Chiesa Vecchia con protagonista Maurizio Marchioni, il passaggio ai Bersani, il paese delle fiabe, e il panorama mozzafiato da località Le due querce.

L’evento si è concluso con il pranzo al campo sportivo e la premiazione del gruppo più numeroso. Il cesto con prodotti locali è andato al Nordic Piacenza. Poi musica e tanti sorrisi. A Gropparello vince sempre la solidarietà.

I volontari continueranno a portare avanti i servizi sanitari per la comunità, ma nel frattempo è già partito il conto alla rovescia per la quinta edizione della marcia della Pubblica assistenza Val Vezzeno.