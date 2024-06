“Rischio alluvioni dal Chiavenna”, lo sfogo dei residenti a Vigolo Marchese

“Da anni siamo a rischio alluvioni nella località Case sparse di Vigolo Marchese, più precisamente nella zona conosciuta come La carbonina”- lo sfogo di uno degli abitanti della zona, Luciano Viciguerra.

“Ogni volta che piove – prosegue – le nostre abitazioni vengono circondate dall’acqua e temiamo che possa arrivare dentro alle abitazioni; siamo un gruppo di tre case vicine al fiume Chiavenna, l’acqua ogni volta che piove in modo abbondante, prima esce dagli argini per arrivare nei campi che si trovano in direzione Vigostano e in quelli dal lato della strada provinciale per Carpaneto e Castellarquato, poi arriva ai piedi delle nostre case”.

Luciano Viciguerra che nella zone del fiume Chiavenna ci è nato, ha ricordato quanto si è trasformato negli anni il letto del fiume: “Un tempo largo tra gli otto e i dodici metri, oggi è appena quattro metri per l’assenza di interventi di pulizia, l’ultimo di cui ho memoria risale a quindici anni fa. Il letto del fiume ad oggi- ha proseguito il residente- è ricco di vegetazione che blocca il flusso dei detriti, legna e altra vegetazione chiudono e deviano il flusso dell’acqua”.

Le ultime piogge hanno ancora una volta portato il Chiavenna a ridosso dell’abitazione: “Nonostante la mia casa si trovi un metro al di sopra del livello del fiume, nei giorni scorsi ha comunque raggiunto il perimetro di casa”.

“Possibile che nessuno più si occupi di fare lavori di manutenzione nei letti dei fiumi?” – si chiede Luciano Viciguerra, le segnalazioni che ho fatto sono state diverse, ma mai nessuno è intervenuto; rinnovo la mia richiesta di intervento per prevenire situazioni emergenziali gravi che fino ad ora solo per fortuna non abbiamo avuto”.

La segnalazione del residente intende arrivare all’amministrazione comunale di Castell’Arquato, affinché possa fare ciò che è in suo potere per contattare gli Enti competenti nella manutenzione.