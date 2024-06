Tragedia sul Cervino, Cai di Piacenza in lutto per Luca Bernini: “Grande dolore”

C’è vasto cordoglio a Piacenza per la tragica scomparsa di Luca Bernini, alpinista di 35 anni, morto in un incidente di montagna sul Cervino ieri mattina (4 giugno), precipitando dalla parete est mentre stava scendendo con gli sci, probabilmente a causa di una scivolata.

È in particolare la comunità locale del Cai (Club alpino italiano), ma non solo, a esprimere lo sconvolgimento per la perdita di Bernini: “Luca era un amico, il dolore è grande – commenta Pietro Agosti, direttore della scuola di alpinismo promossa dal Cai di Piacenza -. Purtroppo i drammi possono accadere, non conosco la dinamica esatta ma, fondamentalmente, gli incidenti possono capitare in montagna così come in ogni attività umana. Ora il Cai vuole restare vicino alla famiglia e agli amici di Bernini, più avanti ci sarà tempo per pensare anche alle iniziative per ricordarlo”.