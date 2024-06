“Giornata piacentina dei Cineclub”, tra le scuole vince la media di Pontenure

La fase finale del concorso video “Giornata Piacentina dei Cineclub”, con il rito delle premiazioni, si è svolta nella sede del Cai di Piacenza. Il contest, promosso dal Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli in collaborazione con la Federazione Italiana dei Cineclub (Fedic) e giunto alla quarta edizione, prevede due sezioni di gara.

La prima, riservata alle scuole di ogni ordine e grado della città e della provincia, aveva per tema “La Natura: fonte di vita, arte e cultura”. La seconda, a tema libero, era indirizzata ai soci del Cineclub Piacenza e agli iscritti alla Fedic. Il miglior video della sezione “Scuole” è quello realizzato dalla Scuola Media Petrarca di Pontenure e intitolato “profeticamente” “Il premio”.

Nel filmato si racconta l’avventura di 5 gruppi di ragazzi/e della scuola Petrarca alle prese con una immersione totale nella Natura, accompagnata da una musica incalzante e riposante al tempo stesso secondo una efficace corrispondenza fra immagini, condizioni ambientali ed emotive, “lungo percorsi mozzafiato all’insegna dell’avventura e della scoperta”. Sempre nella sezione Scuole la giuria ha considerato meritevoli di menzione i video “La Vernasca” della scuola secondaria di primo grado Santa Franca da Vitalta di Vernasca, poi “Morfasso” della scuola primaria di Morfasso e “Noi siamo natura” della scuola media di Castelsangiovanni. Il premio del presidente del Cineclub è andato nella direzione di “Amico ulivo” della scuola primaria di Vernasca. Numerosi gli insegnanti presenti a fianco degli allievi.

In rappresentanza dell’Istituto Comprensorio di Lugagnano, Vernasca e Morfasso c’erano Monica Boiardi, Alessandra Bussandri, Nadia Pompini, Laura Caffarini, Gianmaria Forni, Vittoria Solari, Anna Rita Frocione. Per la media di Castelsangiovanni Gianfranco Dazzi, Silvia Colombo, Marco Vino e per la scuola media di Pontenure Luigi Del Matti e Leonardo Mucaria. Hanno condotto l’evento Marilena Massarini e Luciano Narducci.

Il coordinatore del concorso è il professor Fausto Frontini: “Sono necessari solidi strumenti pedagogici per comprendere il disorientamento e la solitudine degli adolescenti che spesso non sono consapevoli della loro ricchezza immaginativa e creativa. I giovani vanno fatti innamorare, devono essere accompagnati a scoprire se stessi. Una didattica che utilizza lo strumento cinematografico è importantissima”.

Ed ecco la griglia dei progetti premiati nella sezione Fedic e Cineclub. Il miglior video è risultato “La musica nel sangue” di Alessandro Zaffanella. Il premio del presidente Fedic e Cineclub a “La voce dell’acqua” di Danio Belloni. La cerimonia di premiazione è iniziata con la proiezione del filmato “L’uomo del cinema” di Valter Sirosi. Presenti nella sala del Cai anche Lorenzo Caravello, presidente Fedic, e Laura Biggi responsabile nazionale scuola per la Fedic, il consigliere comunale Salvatore Scafuto, oltre ai giurati della sezione scuole Angelo Manfredini, Marco Stucchi, Franca Franchi e Alberto Dosi, e a quelli della sezione Fedic Mario Magnelli e Paolo Ascagni.