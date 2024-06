La comunità islamica chiede al Comune di esporre la bandiera palestinese

“La pace sia con voi”. E’ con queste parole, pronunciate in arabo, che Yassine Baradai, segretario generale del Ucoii, l’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia, ha introdotto l’incontro a palazzo Mercanti con varie realtà del terzo settore e la Chiesa piacentina, per promuovere la tutela della pace e dei diritti umani nei territori devastati dai conflitti. L’incontro è stato anticipato da un minuto di silenzio.

LA RICHIESTA AL COMUNE DI PIACENZA

“Piacenza non può rimanere indifferente al genocidio palestinese” è il suo appello, al quale è poi seguita una richiesta all’amministrazione comunale: “Vorrei chiedere un’azione più importante e incisiva, come per esempio l’intitolazione di una via dedicata alla Palestina, oppure, com’è accaduto a Bologna, l’esposizione della bandiera palestinese in municipio”.

“La nostra chiesa si unisce a questo appello di pace” ha commentato don Giuseppe Basini, che ha ripreso le parole di Papa Francesco: “Dio è pace e chi crede in Dio non può che ripudiare la guerra. Siamo di fronte qualcosa che non ci può lasciare indifferenti”.