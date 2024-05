“Una tenda per la pace”: la locandina in ricordo dell’evento in piazza Cavalli

C’è sempre bisogno di una “Tenda per la pace”. Gli organizzatori dell’iniziativa che tra febbraio e marzo ha portato una tenda dai colori arcobaleno nel cuore di Piacenza hanno consegnato ai rappresentanti dell’amministrazione comunale una locandina in ricordo dell’evento promosso dal coordinamento Europe for Peace. A consegnarla all’assessora alla Partecipazione Serena Groppelli, nei giorni scorsi, una delegazione in rappresentanza delle diverse associazioni promotrici dell’iniziativa.

“Colgo l’occasione – ha sottolineato l’assessora Groppelli – per unirmi ai ringraziamenti nei confronti di tutte le realtà del territorio che hanno dato vita a questo progetto di sensibilizzazione così significativo, capace di coinvolgere la cittadinanza e tantissime scuole in una riflessione collettiva su un tema, la pace, che è sì un valore universale, ma di cui non si parla mai abbastanza. Dibatterne, soprattutto con bambini e ragazzi, è invece fondamentale, a maggior ragione in un momento storico duramente segnato da conflitti armati e instabilità nelle relazioni tra i popoli, dove sempre più spesso la diplomazia sembra essere prevaricata da ostilità e minacce”.

“La tenda, posizionata in uno spazio centrale per la vita politica e civile, ha rappresentato un monito, un’esortazione a non distogliere lo sguardo dalle condizioni di vita dell’umanità che soffre le conseguenze della guerra nella perdita degli affetti, della propria casa, nell’allontanamento forzato dalla propria terra d’origine – conclude Groppelli -. Credo che, al di là del poster che ricevo a nome dell’Amministrazione, questa esperienza abbia lasciato il segno nel cuore delle persone, che è un risultato molto importante”.