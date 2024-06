Viaggio a Zerba verso il ballottaggio: caccia alla scheda bianca

Chissà se una volta appreso del clamoroso pareggio elettorale manco a scommetterci… – lui, l’ago della bilancia, abbia avvertito un po’ di tormenti interiori. “E se invece avessi votato per Claudia Borrè? Oppure per Giovanni Razzari? Ma figuriamoci, in fondo l’avevo promesso a me stesso, è stato giusto così. Tornerò a votare al ballottaggio e vedremo se nel frattempo qualcuno riesce a convincermi. Tuttavia… mannaggia a me». Difficile entrare nella mente di “mister X” a cose fatte. Fatto sta che da ieri a Zerba si è scatenata una simpatica caccia all’autore/autrice della scheda bianca dell’elezione più chiacchierata e curiosa d’Italia.

Lassù sui monti la scelta del sindaco è in bilico, caso più unico che raro: 57 votanti (su 118 aventi diritto), 28 preferenze a ciascuno dei due candidati in lizza. E una scheda bianca. Signori e signori, l’ago della bilancia. «Io lo so chi è stato» sghignazza un tizio che indica l’amico. “Adesso di to due platte” gli ribatte col sorriso l’altro usando un’espressione tipicamente dialettale. Nel comune dove si conoscono tutti, tutti dicono di non sapere. Oppure la sparano grossa: “Sarà stato il nostro prete, per non far torto a nessuno”. Per qualcuno sarebbe invece stato il sindaco uscente Piero Rebolini che “una volta annunciò che in questa contesa sarebbe stato bipartisan, me lo ricordo bene”. Vallo a sapere davvero. “Ma il voto è segreto, cosa vi impicciate” fa una con garbo. Già. Intanto però la conta sarebbe già partita in vista del ballottaggio – lo ripetiamo, ballottaggio che si terrà tra quindici giorni. Tra villeggianti e milanesi con residenza, i 57 elettori sono più o meno il numero massimo. In pratica tutti in paese sono andati al seggio.