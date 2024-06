Streptococco: a Piacenza infezioni in aumento tra i bambini

Infezioni da streptococco: anche a Piacenza si registra un aumento dal 30 al 50 per cento delle patologie fra i bambini. L’età più a rischio è quella scolare, dai 5 anni in su fino ai 12. Tuttavia a quanto sembra diversi sarebbero anche i casi di bimbi più piccoli, di tre o quattro anni, colpiti da infezioni. Gli effetti sono nella maggior parte dei casi faringiti e tonsilliti.

A Piacenza, secondo il pediatra Roberto Sacchetti, si è registrato un incremento poderoso delle infezioni da streptococco: “Si tratta di una patologia molto comune in età pediatrica, ma da un anno l’aumento c’è stato – conferma – parliamo di un trenta, cinquanta per cento in più di casi registrati nella nostra attività ambulatoriale. Certo è un numero importante, che probabilmente trova anche una spiegazione nell’accumulo di soggetti poco immuni causato dal periodo del covid”.

Nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza per fortuna l’epidemia da streptococco sembra lontana: “C’è un trend in aumento di infezioni anche virali che prima della pandemia si manifestavano in forma più lieve – spiega il primario Giacomo Biasucci – tuttavia per quanto riguarda le infezioni da streptococco spesso ci si limita alle faringiti. Abbiamo avuto qualche caso di scarlattina e anche qualche brutta polmonite, ma dal nostro punto di vista farei fatica a parlare di un’epidemia da streptococco. Sicuramente sono i pediatri di libera scelta ad avere più il polso della situazione”.