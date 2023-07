Boom di infezioni da streptococco, antibiotici introvabili: è allarme

Pediatri e farmacisti lanciano l’allarme. Il picco di infezioni da streptococco nei bambini, che si è registrato quest’anno, ha provocato la carenza, che dura da mesi, di alcuni antibiotici. L’amoxicillina in primis non si trova quasi più in farmacia. Cresce anche l’indisponibilità di medicinali equivalenti e i medici sono costretti a prescrivere antibiotici alternativi, a volte meno appropriati o a rischio di sviluppare delle resistenze. Ma c’è anche una ragione economica.

IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI