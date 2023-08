Distribuzione diretta dei farmaci, Ausl: “Boom di richieste per lo ZeroCoda”

Esordio con ottimi riscontri per il sistema di prenotazione on line ZeroCoda, da oggi attivo anche per la distribuzione diretta dei farmaci all’ospedale di Piacenza. I posti messi a disposizione per la giornata odierna sono stati tutti occupati e anche per i prossimi le richieste sono tante. “Dopo il successo di Zerocoda per degli esami di Laboratorio – spiega Stefano Fugazzi, direttore Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza- il sistema è stato esteso anche al ritiro medicinali in ospedale. Prenotando un appuntamento on line, si possono evitare attese o file. Come per altri servizi che l’azienda ha varato negli ultimi mesi, l’obiettivo è quello di semplificare la vita dei pazienti e dei loro familiari. Si tratta di un ulteriore tassello del percorso di innovazione che l’Ausl ha intrapreso per essere sempre più vicina alle esigenze della cittadinanza”.

Le modalità di prenotazione sono semplici: accedendo al sito dedicato (auslpiacenza.zerocoda.it) è possibile scegliere data e orario per recarsi in ospedale. La prenotazione si può fare da computer, smartphone e tablet. Dopo aver scelto la data e l’orario preferito, il sistema invia un SMS o una email ai recapiti indicati durante la prenotazione per confermare la registrazione dell’appuntamento indicando il numero di prenotazione. Il servizio è semplice e gratuito e non è necessario creare un utente; è possibile prenotare anche per un familiare o un amico.

Con un appuntamento ZeroCoda, la persona può presentarsi con qualche minuto di anticipo e accedere direttamente alla sala d’attesa della distribuzione diretta dei farmaci (collocata nel nucleo antico dell’ospedale di Piacenza, con ingresso da via Taverna 49). Quando il proprio numero di prenotazione compare sul monitor, il cittadino si rivolge direttamente al farmacista e mostra all’operatore il codice di prenotazione (stampato o su smartphone).

Per maggiori informazioni: https://www.ausl.pc.it/it/comunicazioni-ed-eventi/news/prenota-on-line-e-salti-la-coda