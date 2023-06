In tribunale dopo 2 incidenti: “Non ero ubriaco, ho assunto un farmaco all’alcol”

“Non ero ubriaco signor giudice, solo avevo assunto un farmaco contenente alcol chimico, come prescrittomi dal medico”. Le parole riferite al giudice da un automobilista piacentino imputato di guida in stato di ebbrezza. Il giudice ha in parte accolto la giustificazione dell’imputato e la tesi difensiva del farmaco chimico all’alcol, derubricando l’imputazione. L’automobilista aveva fatto registrare un tasso alcolemico di quasi grammi di alcol per litro di sangue e il giudice ha derubricato l’imputazione come se avesse avuto un tasso alcolemico inferiore a 1,50.

L’automobilista si è così salvato dalla confisca dell’automobile (prevista per chi supera il valore di 1,50) e dalla revoca della patente, ma non da una condanna. All’imputato il giudice ha infatti inflitto una condanna a due mesi di arresto e 1.200 euro di multa. Il fatto costato processo e condanna all’automobilista era avvenuto 4 anni fa. L’imputato dopo essere rimasto coinvolto in due incidenti stradali a Piacenza era stato fermato dalla polizia locale e, dopo essere stato sottoposto a test alcolemico, era risultato avere un tasso quattro volte superiore al massimo consentito.