Tasso alcolemico 4 volte sopra il limite di legge: motociclista denunciato

Tasso alcolemico oltre quattro volte superiore il limite consentito dalla legge. Il risultato del controllo portato avanti dall’equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola su un motociclista 58enne che venerdì 8 marzo, poco dopo le 20.30, stava andando in direzione Besenzone.

I carabinieri hanno fermato e sottoposto ad alcoltest il 58enne del luogo che ha riportato un tasso oltre quattro volte il limite consentito (2,05 g/l). Dagli ulteriori accertamenti è emerso che il ciclomotore è risultato privo di revisione e copertura assicurativa e per questo posto in sequestro. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.