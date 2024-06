Torna la “Cena della rugiada” alla Nino Bixio, con raccolta fondi per Progetto vita

L’anno scorso la cena benefica della “Festa della Rugiada di San Giovanni” aveva avuto circa 500 partecipanti che, con un ricavato di 5mila euro, riuscirono a sostenere le iniziative di “Progetto Vita”. Quest’anno si punta ad aumentare i numeri perché la realtà della dottoressa Daniela Aschieri ha l’ambizioso obiettivo di acquistare apposite teche per spostare all’esterno i defibrillatori delle scuole durante il periodo estivo.

La location sarà ancora il suggestivo bordo piscina della Società Canottieri Nino Bixio, rimessa a nuovo dopo alcuni interventi di manutenzione. La data da segnare sul calendario è il 21 giugno dalle ore 19, ci saranno anche due ospiti d’eccezione come il comico Sergio Sgrilli e il cantante Pago che allieteranno la serata. Gli organizzatori si sono trovati ieri per definire i dettagli e annunciare l’evento alla cittadinanza: insieme al presidente della Nino Paolo Molinaroli, la dottoressa Aschieri ed Ernesto Grillo di “Progetto Vita”, Valter Bulla ed Enrica Rossi per l’Ausl.

“L’anno scorso fu un successo, quest’anno la rifacciamo in una location rinnovata – ha spiegato Molinaroli – bar e ristorante sono nuovi, terrazza rifatta, ingresso e cancellata esterna ridipinti in biancoazzurro che sono i nostri colori ufficiali”.

“È un’iniziativa che è al suo secondo anno – ha aggiunto Aschieri – visto il successo dell’anno scorso l’abbiamo ancora collocata all’interno della Cena della Rugiada della società canottieri Nino Bixio. L’obiettivo dell’anno scorso era mettere dieci defibrillatori in dieci piccoli comuni, e l’abbiamo raggiunto. Quest’anno speriamo nella grande affluenza per collocare i defibrillatori in uso alle scuole, chiuse nel periodo estivo, all’esterno, lungo i muri perimetrali. Quindi avremo bisogno di mettere delle teche dedicate per fare in modo che anche quando le scuole saranno chiuse durante l’estate i defibrillatori saranno comunque disponibili alla cittadinanza. Abbiamo pensato di potenziare la rete attraverso questo nuovo progetto”.

“Anche quest’anno si ripete questa cena in questo meraviglioso posto che è la Nino Bixio – la chiosa di Bulla – a questo punto spero veramente in un’adesione elevata come l’anno scorso: la partecipazione era stata fantastica, eravamo quasi 500. Quindi speriamo di ripeterci su questi numeri, perché la gente deve capire che questo servizio di Progetto Vita che daremo a tutta la comunità è molto importante”.

Si può prenotare entro il 17 giugno, per informazioni 3927308035 e 3295933759.