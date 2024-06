Usavano cellullari clandestini in carcere: 17 detenuti delle Novate a processo

Telefoni cellulari all’interno del carcere di Piacenza. Apparecchi introdotti illegalmente nelle celle e usati di nascosto dai detenuti per comunicare all’esterno, violando una delle regole fondamentali delle strutture carcerarie. Sono 21 le persone accusate di aver utilizzato i telefoni clandestini mentre erano in stato di detenzione. Diciassette si trovavano dietro le sbarre alle Novate, in tre casi erano nella casa circondariale di Ferrara, in un caso al Marassi di Genova.

indagine cellulari clandestini nel carcere di piacenza

A scoprirlo sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza in un’indagine che fa riferimento a fatti avvenuti tra il 2020 e il 2021. Un’inchiesta, coordinata dalla Pm Daniela Di Girolamo, mai rivelata per la delicatezza dell’ambiente in cui si è svolta e venuta alla luce ieri mattina, 18 giugno, in occasione dell’udienza preliminare davanti alla giudice Erisa Pirgu.

L’articolo di Paolo Marino su Libertà