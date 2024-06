Ritorna il “Premio Valente Faustini”, il concorso di poesia dialettale a tema libero

Ritorna il Premio Valente Faustini, giunto alla 46esima edizione, è il concorso di poesia dialettale nato a Piacenza negli anni Settanta per iniziativa del poeta Enrico Sperzagni e dedicato a Valente Faustini, poeta profondamente legato alla realtà territoriale piacentina, ma nello stesso tempo aperto ad orizzonti culturali di ampio respiro.

il premio Valente faustini

Il premio si suddividerà in due sezioni: poesia in lingua dialettale e racconto in lingua dialettale. Al concorso possono partecipare maggiorenni e minorenni ed il tema è libero per entrambe le sezioni.

La partecipazione potrà essere presentata entro il 20 ottobre e la cerimonia di premiazione si svolgerà il 16 novembre 2024 alle 16.00 al PalabancaEventi della Banca di Piacenza di via Mazzini 14.

Come nelle edizioni precedenti il premio ha lo scopo di favorire la composizione di poesie o di racconti in dialetto. L’invito, quindi, è rivolto a tutti: poeti o scrittori che già compongono da tempo, oppure anche a coloro che desiderano partecipare per la prima volta e per questo Cesare Ometti, docente della Scuola di Dialetto, attore e regista, è disponibile per una corretta traduzione dall’italiano, stesura dei testi o per ogni altra occorrenza.

Anche per questa edizione le opere, poesie e racconti, saranno pubblicate in un volume. Il bando e la scheda di partecipazione sono disponibili.