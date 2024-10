Bando del Premio Valente Faustini, il 20 ottobre la chiusura dei termini

Si avvicina il termine per la partecipazione, prevista per il prossimo 20 ottobre, della 46° edizione del Premio nazionale di poesia e narrativa in dialetto “Valente Faustini”, organizzato dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con la Banca di Piacenza, la Fondazione di Piacenza e Vigevano e con il patrocinio gratuito del Comune di Piacenza.

il premio nazionale

Il Premio nazionale dialettale Valente Faustini è nato a Piacenza negli anni Settanta del secolo scorso per iniziativa del poeta Enrico Sperzagni (1909 -2001), ed ha lo scopo di valorizzare le risorse dialettali, patrimonio inestimabile di cultura, ed è aperto a tutti coloro che in versi o testi dialettali desiderano esprimere i propri sentimenti, emozioni.

Il Bando di partecipazione e la scheda di iscrizione sono scaricabili sul sito www.famigliapiasinteina.net