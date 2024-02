Commedia in dialetto: la Famiglia Piasinteina in scena al President

La compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina torna in scena venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo alle ore 21 al Teatro President con la nuova commedia “L’é finì cma la g’äva d’andä” (titolo originale “La burdela incaieda” di Bruno Marescalchi) nell’ambito delle celebrazioni del settantesimo compleanno del sodalizio.

La trama – Si tratta di una commedia brillante in tre atti in vernacolo piacentino tradotta da Pino Spiaggi che ne è anche il regista. Ambientata nei primi anni ’70, la vicenda coinvolge due famiglie (la prima formata da Federico e Angela, genitori di Maria, la seconda da Gino e Cesira coi due figli Riccardo e Severino) e ruota intorno alla bella e ricca Maria, corteggiata apertamente dallo sbruffone Franco e dall’impacciato Severino e amata segretamente da Pavlein, garzone di Federico. Oltre all’amico comune Carlo, intervengono nella storia a complicare le cose Luigi, zio di Franco, voglioso nonostante la non più verde età di metter su famiglia ed Emilia, vicina di casa non più giovane, pettegola, ficcanaso e, come si vedrà, anche manesca. Alla fine l’amore vero trionfa con buona pace di tutti.

Personaggi e interpreti: Federico, Pino Spiaggi; Angela, Mirella Girometti; Maria, figlia di Federico e Angela, Manuela Costa; Pavlein, garzone, Carlo Pinotti; Luigi, Cesare Ometti; Franco, Fabio Agosti; Emilia, Alessandra Faleggi; Gino, Salvatore Lodigiani; Cesira, Daniela Balordi; Severino, figlio di Gino e Cesira, Ivan Chiesa; Riccardo, figlio di Gino e Cesira, Paolo Tramelli; Carlo, Gianpaolo Foanna. Rammentatrice Monica Dallacasagrande, Assistenti di scena Mirella Girometti e Daniela Balordi, m musiche di Luciano Del Giudice, acconciature e trucchi Idea Uno s.n.c. di Bisagni Debora & Nicelli Emilia.

Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani è realizzata grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Banca di Piacenza, e il patrocinio del Comune di Piacenza.