“Semplicemente Peppina”: uno spettacolo dedicato all’ex albergo San Marco

Si intitola “Semplicemente Peppina”, lo spettacolo teatrale dedicato a Giuseppina Strepponi, famosa cantante d’opera nonché moglie, confidente e consigliera di Giuseppe Verdi, che andrà in scena il prossimo 11 maggio alle 17.00 nella sede della Famiglia Piasinteina.

Chiara Tambani interpreterà Giuseppina

Danilo Anelli, razdur dello storico sodalizio, ha delineato i confini dell’iniziativa: “Protagonista sarà l’attrice e autrice Chiara Tambani che vestirà i panni di Giuseppina, donna libera, indipendente, anticonformista, artista di grande talento. “Peppina” racconterà al pubblico la sua grande storia d’amore con il Maestro”.

“Recuperare l’ex albergo San Marco”

L’evento è nato in collaborazione con il Comitato Ex Albergo San Marco che opera con l’obiettivo di restituire agli antichi splendori l’edificio. Stefano Pareti, referente dell’associazione non si arrende e rilancia l’appello: “Questo spettacolo vuole tenere accesa l’attenzione sulla questione del recupero del San Marco, luogo davvero importante per la storia di Piacenza”.

Due punti di vista giustificano questo evento, spiega Parenti: “Uno riguarda la partita delle terre verdiane di cui Piacenza fa parte a pieno titolo. Riteniamo necessario che Comune e Provincia assumano la regia di tutti i soggetti pubblici e privati che sviluppano una promozione delle suddette terre. L’altra questione è quella inerente il San Marco. Passano gli anni ma questo glorioso edificio rimane in stato di abbandono. So che è difficile mettere d’accordo i due enti pubblici che ne sono proprietari, ossia Ausl e Comune. Bisogna, però, chiudere in qualche modo il cerchio trovando un accordo. Se noi piacentini non ci opponessimo alla indifferenza, e alla sottovalutazione di questo immobile, non saremmo degni dei sentimenti che Verdi ebbe per la gente piacentina e il nostro territorio”.