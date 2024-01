Cat: giornalista, critico e uomo di cultura. Il ricordo alla Famiglia Piasinteina

“Giulio Cattivelli: giornalista, critico e uomo di cultura”. E’ il titolo dell’incontro che la Famiglia Piasinteina, nell’ambito delle celebrazioni del 70° anno di fondazione, ha organizzato per ricordare il giornalista e critico cinematografico a 25 anni dalla scomparsa. Un ricordo affidato a Pietro Visconti, direttore di Libertà, Alberto Gromi e Stefano Pareti.

Cattivelli, classe 1919, si è laureato in lettere ed ha iniziato la sua attività di giornalista al termine della seconda guerra mondiale al quotidiano Libertà, dove si occupò inizialmente di sportiva per passare subito dopo alla critica cinematografica, che svolse con passione e competenza in particolare quando si occupò della terza pagina (dal 1945 al 1994) firmando prestigiose recensioni cinematografiche.

Intervenne come giurato in diversi festival di cinema italiani. Si occupò anche di televisione e su Telelibertà curò la rubrica “Al cinema con Cat” , che lo impegnò fino al 1995.

Dopo la sua scomparsa gli è stato dedicato il Cineclub di Piacenza e la realizzazione, dal 2017, del prestigioso “Premio Cat”, a cura di Cinemaniaci Associazione Culturale.