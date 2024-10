Una vita tra sport e teatro, l’Angil d’or della Famiglia piasinteina a Pino Spiaggi

Una vita tra corsa e teatro, l’Angil d’or è di Pino Spiaggi. Quando è entrato nella sede di via X Giugno i presenti gli hanno tributato un lungo applauso, a dimostrazione che tutto ciò che ha fatto in tanti anni come regista, attore e uomo di sport è stato apprezzato e ha lasciato il segno.

Giuseppe, detto “Pino”, Spiaggi, è il vincitore dell’Angil d’or assegnato dalla Famiglia piasinteina, riconoscimento che gli è stato consegnato ieri pomeriggio dal “razdur” dell’associazione piacentina Danilo Anelli, con una bella chiacchierata che ha ripercorso le tappe della sua carriera.

Pino Spiaggi si è dedicato con autentica passione al teatro e alla corsa, attività che lo hanno portato ad essere un personaggio di rilievo nel panorama piacentino. In particolare per la Famiglia piasinteina come attore e poi come regista ma, soprattutto, come amico del sodalizio, sempre disponibile e cordiale, “un signore”, d’altri tempi.

La motivazione che ha accompagnato il premio è tanto semplice quanto significativa: “L’Angil d’or della Famiglia piasinteina per il suo straordinario e costante impegno nell’ambito del teatro e del-lo sport, svolti con profonda dedizione, raggiungendo successi importanti nel nome della sua città, Piacenza”.