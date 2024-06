Tour de France a Piacenza: il percorso della sfilata nel video della polizia locale

E’ ormai tutto pronto in città per la terza tappa del Tour de France in programma il primo luglio. Gli atleti da Piacenza raggiungeranno Torino.

La polizia locale di Piacenza ha realizzato un video per mostrare le vie attraversate dai ciclisti durante la sfilata che precederà la partenza vera e propria prevista da ponte Trebbia sulla via Emilia Pavese.

Il programma di lunedì 1 luglio

– ore 9.15 partenza carovana pubblicitaria

– ore 11.15 partenza ciclisti

Il percorso in città: viale Malta (zona clinica Sant’Antonino), via Venturini, stradone Farnese, via Giordani, piazza Sant’Antonino, via Sant’Antonino, largo Battisti, piazza Cavalli, via XX Settembre, piazza Duomo, via Romagnosi, via Cavour, viale Risorgimento, piazzale Milano, via XXI Aprile, piazzale Torino, via Emilia Pavese fino al ponte Trebbia di San Nicolò di Rottofreno dove i ciclisti inizieranno la gara agonistica.

TOUR DE FRANCE: TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ A PIACENZA

IL PERCORSO NEL VIDEO DELLA POLIZIA LOCALE DI PIACENZA