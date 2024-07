“Condividiamo il Pug”: in Sant’Ilario incontro su demografia e offerta abitativa

“I dati socio-demografici e l’offerta abitativa nel territorio di Piacenza” saranno al centro di un incontro, condotto dal direttore editoriale di Libertà Gian Luca Rocco in dialogo con Lorenzo Bellicini (direttore del Cresme, Centro ricerche economiche sociologiche e di mercato nell’edilizia), in programma mercoledì 3 luglio alle 18.00 all’Auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17.

Un evento inserito nell’ambito del percorso partecipato di confronto e dialogo “Condividiamo il Pug” che porterà alla stesura del nuovo Piano urbanistico generale.

La partecipazione è libera e aperta a tutti i cittadini interessati, per ragioni organizzative è gradita la conferma inviando una email a [email protected]. L’incontro è accreditato per la formazione professionale degli iscritti agli Ordini degli ingegneri, degli architetti e al Collegio dei geometri.