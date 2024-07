Tour de France, la sindaca ringrazia chi ha collaborato: “Merci Piacenza”

Al termine della giornata del Tour de France a Piacenza, la sindaca Katia Tarasconi e l’amministrazione comunale hanno ringraziato con una nota tutte le istituzioni, le realtà associative e i volontari impegnati in questi giorni, e oggi in particolare, che con il loro lavoro hanno contribuito al grande successo della tappa piacentina.

“Grazie di cuore a tutti coloro che hanno lavorato con dedizione e impegno per rendere possibile questo evento. Sono centinaia le persone – sottolinea la sindaca – che, non solo oggi lunedì 1 luglio, ma da mesi a questa parte hanno lavorato per il buon esito della manifestazione e della gara ciclistica che ha preso il via stamattina. Il Tour de France è un evento sportivo di risonanza mondiale, tra i più importanti al mondo, trasmesso in diretta televisiva da oltre 170 Paesi. Grazie al vostro prezioso contributo migliaia di turisti e centinaia di milioni di spettatori hanno avuto l’occasione di conoscere e apprezzare i tesori architettonici e artistici, i paesaggi e le meraviglie di Piacenza. Vorrei quindi esprimere il mio più sincero ringraziamento prima di tutto ai tanti dipendenti comunali che hanno davvero dato l’anima più di quanto si possa immaginare.

E questa collaborazione tra uffici è tra i lasciti più importanti di questo grande evento: un banco di prova notevole e un’esperienza di cui tutti noi e tutto l’ente farà tesoro per il futuro. Un grazie speciale va poi agli operatori di Polizia Locale provenienti da altre Amministrazioni comunali, oltre naturalmente a tutto il personale del Comando di via Rogerio che si è prodigato con grande spirito di servizio. Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine che, con il supporto garantito da Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con la loro professionalità, prontezza e competenza hanno permesso a tutti di godere della manifestazione senza preoccupazioni, contribuendo a creare un ambiente sicuro e accogliente. Ringrazio inoltre sentitamente i Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Anpas, i servizi Ausl, gli operatori del 118, le tante realtà associative che si sono messe a disposizione con volontari e volontarie come sempre indispensabili: Protezione civile, Alpini, Scout, Vigili del fuoco in pensione ed Ex Dipendenti comunali.

Avete lavorato con professionalità e dedizione, dimostrando un grande senso di responsabilità e un forte spirito di comunità, il vostro contributo è stato inestimabile e senza di voi il buon esito dell’evento non sarebbe stato possibile. Infine, grazie ai piacentini e alle piacentine, la nostra città ha vissuto oggi una giornata storica e il successo odierno è merito anche della vostra pazienza e comprensione. Spero che possiate condividere con me la soddisfazione e l’orgoglio di aver fatto parte di qualcosa di veramente speciale. Merci Piacenza!”