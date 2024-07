Il passaporto arriva per posta: servizio attivo in tre comuni piacentini

È attivo anche in provincia di Piacenza il nuovo servizio di richiesta e rinnovo del passaporto presso l’ufficio postale, grazie alla convenzione tra Poste Italiane e ministero dell’Interno.

dov’È attivo il servizio

Il servizio è partito negli uffici postali di Fiorenzuola, Besenzone e Pecorara ed è stato presentato martedì 9 luglio a Fiorenzuola.

Presenti il questore di Piacenza Ivo Morelli, il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi, il direttore provinciale di Piacenza di Poste Italiane, Riccardo Cazzola, il direttore dell’ufficio postale di Fiorenzuola Davide Sabatelli e la responsabile gestione operativa della filiale di Piacenza, Teresa Balletti.

come aprire la pratica di richiesta

I cittadini residenti o domiciliati nei comuni inclusi nel progetto Polis (tra cui i tre comuni piacentini) possono già da ora aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente nell’ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

Basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro, oltre al costo del servizio di invio a casa del passaporto se richiesto.

In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

“importante servizio di semplificazione”

“Riprendendo le parole del nostro ministro dell’Interno Piantedosi – ha commentato il questore Morelli – oggi prende avvio la sperimentazione di un progetto che, a regime, renderà possibile, nei piccoli comuni, richiedere o rinnovare il passaporto direttamente negli uffici postali: un servizio sulla strada della semplificazione dei canali di accesso alla pubblica amministrazione. Un segnale in controtendenza in questa epoca in cui si tende invece a centralizzare tutto”.

implementazione dei servizi

“Questa attività – ha concluso il direttore della filiale di Piacenza di Poste Italiane, Riccardo Cazzola – va ad aggiungersi a tutta una serie di servizi disponibili all’interno dell’ufficio postale: certificati anagrafici, di stato civile, previdenziali e le pratiche di volontaria giurisdizione, oltre a servizi postali, finanziari ed assicurativi di Poste Italiane”.