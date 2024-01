In pensione dopo quattro decenni in posta: “Ho visto rivoluzionare il mondo”

Quando Nicoletta Losi, nel 1982, entrò fresca di assunzione a lavorare in Poste Italiane la sede era in fregio alle Ferrovie di Piacenza. “PerchĂ© – racconta – tutta la corrispondenza arrivava via treno e noi dipendenti dovevamo smistare pacchi e lettere a mano, appena i sacchi venivano scaricati dai vagoni”. Da inizio anno Nicoletta Losi, nel frattempo diventata direttrice dell’ufficio postale di via Bellini a Castel San Giovanni che ha guidato per quasi vent’anni, è andata in pensione dopo quattro decenni durante i quali, come lei stessa racconta, “ho visto rivoluzionare il mondo”. Arrivata in Poste quando ancora tutto si faceva a mano, la storica direttrice ha assistito alla graduale informatizzazione di tutto il sistema e alla diversificazione dei servizi che ha consentito – dice – di trasformare Poste nella moderna azienda di oggi”. A Castello Losi, originaria di Pecorara con un trascorso a Milano, è un volto molto noto perchĂ© ha diretto l’ufficio di via Bellini per quasi due decenni. Nel 2008 fu anche vittima, con i colleghi, di una rapina. “Un episodio che ancora oggi faccio fatica a raccontare”.