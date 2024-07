La generosità dei piacentini: acquistate due ambulanze destinate all’Ucraina

Ha gli occhi che sorridono e la voce rotta dalla commozione Ludmilla Popovich quando guarda il frutto della generosità dei piacentini, e non potrebbe essere altrimenti. Tutto questo perché può dire di avercela fatta, il suo progetto “Ambulanza mitragliata-raccolta fondi ambulanze per Ucraina” ha raggiunto lo scopo prefissato di raccogliere fondi per aiutare il suo popolo ucraino donando un’ambulanza e prodotti medici utilissimi per chi si trova in una tragica condizione di guerra. Anzi, le cose sono andate anche meglio del previsto perché le ambulanze che arriveranno sul suolo ucraino sono addirittura due.

GENEROSITÀ DEI PIACENTINI

I piacentini ricorderanno l’ambulanza proveniente da Kharkiv crivellata di colpi di arma da fuoco e con il vetro completamente distrutto che l’Associazione Ucraina “Nadiya odv” di Piacenza nei mesi scorsi aveva voluto esporre sul Pubblico Passeggio per sensibilizzare l’opinione pubblica. Tanti cittadini si sono attivati per partecipare alla relativa raccolta fondi che alla fine ha portato un totale di 13mila 662 euro e 37 centesimi, sufficienti appunto per acquistare due ambulanze usate e trasportarle fino a Piacenza.

Ieri mattina Ludmilla Popovich, referente dell’Associazione Ucraina di Piacenza, si è ritrovata con alcuni dei rappresentanti degli enti che hanno contribuito al magazzino del Consorzio Agrario che raccoglie aiuti per l’Ucraina per “accogliere” i due mezzi, che nel pomeriggio sono stati trasportati nelle città di Kharkiv e Donetsk a bordo di un autoarticolato pieno anche di prodotti medici e di prima necessità.

“Voglio sottolineare il sostegno del Comune, dalla sindaca Katia Tarasconi a Salvatore Scafuto, Paolo Rebecchi di Anpas e Croce Bianca che sono con noi dal primo giorno di guerra, ma anche Michele Vaghini della CISL, le scuole piacentine, Libertà e tantissime istituzioni e privati, scusate se ora non ricordo tutti, ma sono troppo felice”.

PER SOSTENERE L’INIZIATIVA

Chi volesse sostenere l’iniziativa si può rivolgere anche direttamente all’Associazione Ucraina “Nadiya odv” di Piacenza con sede legale in via Mandelli 33 e sede operativa in piazzale delle Crociate 8 (telefono 3889252373, email [email protected] o Pec [email protected]), il codice Iban per le donazioni è IT30F0538712602000003608526.