Ambulanza crivellata sul Facsal: “Ecco gli orrori della guerra in Ucraina”

Crivellata di colpi di arma da fuoco e con il vetro completamente distrutto.

L’ambulanza proveniente da Kharkiv è il simbolo della brutalità della guerra e della violenza contro la popolazione civile che la Comunità Ucraina di Piacenza ha voluto esporre sul Pubblico passeggio.

Ci rimarrà fino al 4 maggio, l’obiettivo è raccogliere fondi per acquistare nuove ambulanze per il popolo ucraino. “Siamo qui non solo per dimostrare gli orrori dei soldati russi sul popolo ucraino – ha spiegato la referente Ludmilla Popovich – ma anche per accogliere fondi per rilevare ambulanze usate e dismesse. Dal 2022 ne sono state distrutte duemila, noi a Piacenza ne vogliamo recuperare almeno due e portarle in Ucraina”.