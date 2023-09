Guerra in Ucraina, convegno in biblioteca: “Soluzione possibile, ora serve la pace”

Dibattito sulle cause e le conseguenze del conflitto in Ucraina, attraverso le dinamiche storiche, politiche, economiche e sociali che hanno portato alla crisi tra Kiev e Mosca. Il convegno, organizzato dal sindacato Cisl insieme all’associazione “Nadiya”, si è svolto oggi pomeriggio nel salone monumentale della biblioteca Passerini Landi di Piacenza. I lavori sono stati moderati dal giornalista di Telelibertà Michele Rancati e hanno visto la partecipazione dello storico Simone Attilio Bellezza, Andrea Cuccello, segretario nazionale Cisl, i parlamentari Paola De Micheli (Pd) e Tommaso Foti (FdI), Mario Spezia, presidente dell’Anpc, e padre Mario Toffari, direttore dell’ufficio diocesano pastorale per i migranti. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

