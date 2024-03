“Lo specchio di Piacenza”: Paola De Micheli si racconta tra politica e maternità

Prosegue il coinvolgente percorso de “Lo specchio di Piacenza“. Martedì 19 marzo, alle 20:30, su Telelibertà, direttamente dagli studi dello Spazio Rotative, verrà trasmesso il nono episodio di questo format ideato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi. L’ospite d’onore della serata è l’onorevole Paola De Micheli, esponente del Partito Democratico, eletta alla Camera per la prima volta nel 2008.

Già Sottosegretario all’Economia e alle Presidenza del Consiglio, Commissario per la ricostruzione post sisma nel 2016, ha ricoperto il ruolo di Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il 2019 e il 2021. Divide la sua quotidianità tra Piacenza e Roma, tra il territorio che le ha dato i natali e la capitale che l’ha accolta negli ultimi 16 anni. La storia di Paola De Micheli è un intreccio che unisce la passione politica a un ricco bagaglio di esperienze personali e professionali. In questo viaggio emergono l’impegno e la determinazione, le cause sociali e politiche che riflettono i suoi valori e le sue convinzioni più profonde. Nel racconto della sua vita finirà in primo piano il ruolo di genitore, della mamma di Pietro. La politica piacentina spiegherà come ha fatto a trovare un buon equilibrio tra lavoro e maternità. Ogni giorno un nuovo capitolo di questa avventura, fatto di momenti di gioia, sfide e scoperte.