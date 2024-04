“Giallo e Nero”, alla Passerini Landi parte la rassegna dedicata ai libri gialli e noir

“Giallo e Nero”, la rassegna di incontri sul mestiere di scrivere, sul mondo della letteratura gialla e sulle peculiarità del genere noir, torna nella sua ottava edizione in Passerini Landi, attraverso quattro appuntamenti. Si aprirà venerdì 5 aprile alle 18.00 nel salone monumentale della biblioteca, con Alessandro Perissinotto e Piero d’Ettorre che, in dialogo con lo scrittore Marco Bosonetto, presenteranno il loro ultimo libro “Il figliol prodigo”.

la trama DEL LIBRO

Marco Sarriano – il personaggio attorno a cui ruota la storia – è diventato da poco maggiorenne quando, durante un viaggio in Europa, smette di dare sue notizie: l’ultimo messaggio alla madre, Daniela, lo manda da Liegi. Poi di lui si perde ogni traccia, e viene iscritto nel registro delle persone scomparse. Un giorno di due anni dopo Daniela Sarriano riceve una telefonata dalla polizia: Marco è stato ritrovato. È in questura, a Torino, ed è accusato di omicidio. Avrebbe pugnalato a morte un giovane imprenditore, fondatore di una startup di successo: a incastrarlo c’è una telecamera di sorveglianza. Ma perché Marco, che ha sempre vissuto a Napoli, è riapparso a Torino? E perché avrebbe ucciso un uomo che pare non conoscere? Cosa gli è accaduto nei due anni in cui ha lasciato la madre nella disperazione assoluta?

gli autori

Nato a Torino dove attualmente è docente universitario, Alessandro Perissinotto è scrittore e semiologo e si occupa in particolare di semiologia della fiaba, di multimedialità e di didattica della letteratura. Collaboratore dei quotidiani “La Stampa” e “Il Mattino”, nel 1997 Perissinotto inizia a pubblicare romanzi che ruotano attorno a tematiche poliziesche.

Avvocato penalista socio di un importante studio torinese, Piero D’Ettorre in trent’anni di professione ha guardato dentro le profondità oscure della giustizia e visto vicende di incredibile umanità. A quattro mani con Alessandro Perissinotto ha deciso adesso di raccontarle, prima con “Cena di classe” (Mondadori, 2022) e quest’anno con “Il figliol prodigo”.