La biblioteca Passerini Landi di Piacenza si rifà il look: nuovi cartelli, spazi e logo

Nuova segnaletica informativa e percorsi di ingresso da via Carducci e vicolo San Pietro. Sono le novità che riguardano la biblioteca Passerini-Landi di Piacenza, così da migliorare – si legge in una nota dell’ente – “la comunicazione interna ed esterna” nonché “creare un ambiente più accogliente e in grado di valorizzare le collezioni documentarie e i servizi offerti”.

Il costo dell’intervento – Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 24mila euro dalla Regione Emilia-Romagna. Il costo complessivo è stato di 72.220 euro, di cui 48.220 euro a carico del Comune. “Il sistema di comunicazione e segnaletica della biblioteca risultava inadeguato e incoerente rispetto all’assetto degli spazi, delle collezioni e dei servizi che è mutato nel tempo – prosegue la nota – e che potrà subire cambiamenti in futuro. Si è reso pertanto necessario utilizzare un sistema di segnalazione estremamente flessibile e facilmente modificabile, ma al contempo in grado di comunicare con efficacia e gradevolezza”.

Il progetto grafico è stato curato dall’architetto Filippo Partesotti, a partire dall’ideazione di un nuovo logo, adatto in particolare alla comunicazione sul web e sui social media, e di una immagine grafica coordinata per tutti gli aspetti di comunicazione della biblioteca.

Più manga in biblioteca – È stata dedicata un’intera sala alla sezione giovani con proposte di lettura che vanno incontro ai gusti e alle tendenze delle nuove generazioni, fra cui diverse serie di “manga” appositamente acquistate, che hanno fatto raddoppiare i prestiti di questa sezione.