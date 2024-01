“Racconto per immagini”: le novelle di Calvino incontrano l’arte di Chiara Belloni

Un “Racconto per immagini” per celebrare attraverso l’arte il genio di Italo Calvino a cent’anni dalla sua nascita. Nello spazio espositivo della Passerini Landi è stata inaugurata la mostra di Chiara Belloni dove le novelle del paroliere prendono nuova vita tra pitture e copertine di libri che se no sarebbero andati persi. “Qualche anno fa mi è capitato di vedere un signore intento a buttare dei libri in un cassonetto – spiega l’artista -, è stato più forte di me, l’ho fermato e ho recuperato i libri scegliendo di utilizzare le copertine nelle mie opere”.

La mostra – curata da Elisa Bozzi – organizzata all’interno del progetto “Qui e altrove” in ricordo di Italo Calvino sarà visitabile fino al prossimo 27 gennaio. “Un occasione per valorizzare la letteratura e la lettura attraverso l’arte” spiega Bozzi. Nelle opere di Belloni vengono riprese in particolare le novelle con protagonista Marcovaldo che si svolgono sul piano spaziale della città mai nominata da Calvino, e su quello temporale delle quattro stagioni che si avvicendano nei racconti.

Sempre nell’ambito del progetto “Qui e Altrove” giovedì 18 gennaio, alle 18, si terrà la presentazione del libro “Ci sono mani che odorano di buono” di Sara Gambazza.