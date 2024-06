La Passerini-Landi compie 250 anni: a ottobre contest fotografico, eventi e mostre

“Un grande patrimonio comune per tutta la città”. Sono le parole utilizzate dall’assessore alla Cultura Christian Fiazza per definire la biblioteca Passerini-Landi che quest’anno compie 250 anni. Dal 1774 la Biblioteca Regia, poi Comunitativa e dal 1878 intitolata “Passerini-Landi” – in omaggio a Pier Francesco Passerini e Ferdinando Landi – ha legato le sue vicende alla storia sociale e culturale di Piacenza.

Una storia che verrà celebrata il prossimo autunno con diversi appuntamenti tra cui concorsi, contest fotografici e di scrittura e la seduta scientifica annuale della sezione di Piacenza della Deputazione di Storia Patria per le Province parmensi.

“250 in Passerini-Landi – Storia&storie della biblioteca comunale di Piacenza”: gli appuntamenti si svilupperanno dal 24 al 26 ottobre, ma interesseranno anche il resto del mese. “La Passerini non è solo una biblioteca – continua Fiazza -, ma un luogo dove si manifestano spaccati di vita quotidiana, un passaggio, una visione dell’intera città e un modo di vivere”.

La storia della biblioteca

Si celebra la storia della biblioteca, ma si pensa anche al futuro. “A settembre verrà avviato un progetto dedicato ai giovani intitolato ‘Zona Holden’ – spiega il responsabile del Servizio “Piacenza Città culturale e turistica” Graziano Villaggi -, inoltre è in corso la progettazione per il recupero dell’ala nord-ovest della biblioteca. La fine dei lavori è prevista entro il 2026 e potremo così aumentare posti a sedere e servizi per i fruitori”.

“La biblioteca vive un periodo di grandi trasformazioni – conclude Francesco Brianzi, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Piacenza – grazie a finanziamenti capaci di ampliare gli spazi e utile a realizzare iniziative di valore per tutti i cittadini”.

Contest fotografico

La biblioteca Passerini Landi, nell’occasione dei 250 anni della propria fondazione, lancia il contest fotografico #i250siamonoi, finalizzato alla conoscenza e alla promozione dei propri spazi, delle proprie collezioni e della comunità di persone legate a questa istituzione. Le foto inviate saranno esposte in una mostra fotografica nello spazio espositivo al piano terra della biblioteca.

Contest di scrittura “Storie da biblioteca”

Radio Raccontiamoci Aps ed Epikurea Aps, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della biblioteca Passerini-Landi, organizzano il contest di scrittura “Storie da biblioteca”. Tutti i partner del progetto “Zona Holden” sostengono l’iniziativa e mettono a disposizione i premi in buoni libro per i vincitori.

Inoltre, per chi vorrà cimentarsi nel contest a settembre 2024 Epikurea Aps e RadioRaccontiamo APS, all’interno del progetto “Zona Holden”, organizzeranno un laboratorio creativo di scrittura. Sono previsti tre incontri, di due ore l’uno: giovedì 19 settembre, ore 17, Spazio Holden – Biblioteca ragazzi Giana Anguissola; giovedì 26 settembre, ore 17, Spazio Holden – Biblioteca ragazzi Giana Anguissola; giovedi 3 ottobre, ore 17, Spazio Holden – Biblioteca ragazzi Giana Anguissola.

Mostra storica

Presso la “Passerini-Landi” è conservata una vasta documentazione prodotta dalla Biblioteca nel corso della sua storia: progetti, inventari, carte, moduli, registri e corrispondenza che testimoniano le molteplici attività da essa svolte non solo in campo biblioteconomico e bibliografico, ma anche come istituzione culturale a più vasto spettro.

Tale Archivio conserva materiale prezioso per la ricostruzione della storia della biblioteca, delle pratiche biblioteconomiche, ma anche della lettura e della cultura a Piacenza. Nella zona espositiva del salone Monumentale verrà esposto, nelle apposite bacheche, questo materiale dell’Archivio della Biblioteca (registri, progetti, inventari..) teso a documentare, in primis, il rapporto della istituzione con la città.