Trent’anni di “Edizioni Pontegobbo”, Gentili: “Diamo voce al territorio”

Trent’anni di storie capaci di raccontare il nostro territorio. Trent’anni di amore per un mestiere, una missione, sempre più ardua. Trent’anni di passione. Trent’anni di una tradizione famigliare che non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Nella magnifica cornice del Salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, Daniela Gentili e la sua casa editrice “Edizioni Pontegobbo” hanno celebrato i trent’anni di attività attraverso il primo di due incontri dedicati alla presentazione di volumi sostenuti dall’azienda.

Un compleanno, o ancora meglio, un traguardo – quello festeggiato da “Edizioni Pontegobbo” per nulla scontato. “L’editoria non è un settore facile e risulta in perenne crisi – il commento di Daniela Gentili -, però quando c’è entusiasmo e passione e, soprattutto, quando si punta alla qualità di pochi titoli scelti e seguiti dalla fase iniziale dell’editing a quella conclusiva delle presentazioni le soddisfazioni arrivano”.

La casa editrice è nata nel 1994 fondata da Bruna Boccaccia, madre di Daniela, una storia di famiglia all’interno di un’attività tutta al femminile: “Le nostre collaboratrici sono tutte e donne e per noi è un grande orgoglio” evidenzia la titolare di “Edizioni Pontegobbo”. I ricordi più emozionanti? “Sicuramente la gioia di aver dato spazio e voce ad autori del territorio – le sue parole -, ma anche il rapporto creato tra editore e autori e tra editore e lettori. Siamo infatti riusciti a creare una comunity affezionata che ora festeggia con noi questo bel traguardo”.

Edizioni Pontegobbo: non solo una realtà locale

Dal 1996 le “Edizioni Pontegobbo” non sono più soltanto una realtà locale: pubblicano le opere di autori di tutta Italia, si conquistano la distribuzione sul territorio nazionale e all’estero e partecipano alle più famose fiere librarie. Varia la produzione: dai libri sulla storia del Novecento alla narrativa, dai gialli/noir ai libri sportivi, alle biografie.

Dal 2008 viene bandito, per undici edizioni, il Concorso Letterario Nazionale Pontegobbo-Città di Bobbio, con partecipazioni da tutta Italia, vinto nel 2013 proprio da Stefano Ghigna con il romanzo “Gente dei monti”. Dal 2010 la casa editrice organizza ogni anno, in collaborazione con il Comune di Bobbio, “La Settimana della Letteratura”, manifestazione culturale nel cui ambito si tengono presentazioni di libri, incontri con gli autori tra i grandi nomi della narrativa italiana, una mostra libraria, musica, proiezioni, reading e la premiazione del “Piacentino dell’anno”.