Cultore di storia e anima della Passerini Landi per 30 anni: addio al conte Manfredi

Carlo Emanuele Manfredi, ex direttore della biblioteca Passerini Landi, è scomparso a 84 anni. Nato a Piacenza nel 1940, apparteneva alla famiglia dei conti Manfredi e ha dedicato la sua vita alla cultura e alla fede. Laureato in scienze politiche e giurisprudenza, Manfredi ha insegnato storia e filosofia, diventando poi direttore della biblioteca cittadina per 30 anni, dove è stato un punto di riferimento per studenti e studiosi.

Impegnato nella difesa del patrimonio storico-culturale di Piacenza, è stato presidente della sezione locale di Italia Nostra e fondatore dell’Associazione dei palazzi storici piacentini. Rigoroso e di profonda fede, ha ricoperto per sessant’anni il ruolo di priore nella Confraternita della Beata Vergine del Suffragio. Anche negli ultimi mesi della sua vita, pur con problemi di salute, ha continuato a partecipare attivamente alla vita culturale, sostenendo battaglie come la causa di piazza Cittadella. Amici e colleghi lo ricordano per la sua straordinaria cultura, determinazione e dedizione alla comunità, sottolineando il vuoto che la sua scomparsa lascia nella città.