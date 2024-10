La biblioteca Passerini-Landi compie 250 anni, in arrivo le celebrazioni

La biblioteca Passerini-Landi celebra quest’anno i suoi 250 anni. Nel clima culturale favorevole creato da Ferdinando I di Borbone (1751-1802), duca di Parma, Piacenza e Guastalla, prendono avvio nel 1774 le vicende della Biblioteca Reale, che nasce con la dotazione libraria dei Gesuiti allontanati sei anni prima dalla Real Casa di San Pietro. La Biblioteca, aperta al pubblico nel 1778 con il primo bibliotecario Cristoforo Poggiali, incrementerà progressivamente il suo patrimonio, configurandosi come una delle istituzioni culturali più importanti della città. Intitolata nel 1878 “Passerini-Landi” (in omaggio ai benefattori Pier Francesco Passerini e Ferdinando Landi), essa ha legato le sue vicende alla storia sociale e culturale di Piacenza. Con il suo ragguardevole patrimonio e con uno sviluppo dei servizi sempre più mirato alle esigenze della cittadinanza, la Passerini-Landi, biblioteca di conservazione e di pubblica lettura, è divenuta una struttura chiave della comunità piacentina.

IL PROGRAMMA COMPLETO

le celebrazioni

Nell’ottica di valorizzare la sua storia e la sua funzione, è stato pensato il programma di celebrazioni “250inPasserini-Landi. Storia&storie della biblioteca comunale di Piacenza” che parte il 19 ottobre alle 11.30 con l’inaugurazione della mostra storico-documentaria Inediti in Biblioteca. Dalla Real Casa alla Passerini-Landi, allestita nel Salone Monumentale, a cui seguirà, nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, la seduta scientifica della Deputazione di storia patria per le province parmensi.

Il programma offre un ricco cartellone di appuntamenti: eventi, spettacoli, mostre, visite guidate, incontri con autori, laboratori e seminari. Gli eventi si concentreranno nei giorni mercoledì 24, giovedì 25 e sabato 26 ottobre, ma proseguiranno anche nel periodo successivo.

I partner del progetto Zona Holden, del progetto nazionale Giovani in Biblioteca, finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, in coprogettazione con il Comune di Piacenza, saranno presenti per tutta la durata delle celebrazioni con animazioni e performances, ma soprattutto raccoglieranno testimonianze scritte, audio e video dagli utenti e da tutte le persone che vogliano lasciare un ricordo e un pensiero rivolto alla nostra antica istituzione.

Tra le iniziative in programma, la premiazione dei due contest (letterario e fotografico) ideati per l’occasione. L’esposizione delle foto partecipanti al contest #i250siamonoi potrà essere ammirata nella mostra fotografica allestita a piano terra. Una particolare importanza sarà data al tema della bella grafia con un laboratorio di calligrafia tenuto dall’esperta Anna Schettin dedicato al Salterio di Angilberga e un laboratorio di calligrafia per bambini a cura di Kaushik Carlini.

Di particolare suggestione sarà lo spettacolo, ideato ed organizzato dalla Stanza di Danza, “Di antichi tomi e giovane chiacchiericcio” un percorso, in programma venerdì 25 in orario serale, guidato da personaggi reali in abiti d’epoca che condurranno i partecipanti negli spazi inaccessibili e nascosti della biblioteca.

Ed ancora lo spettacolo “Bibliotecari per un giorno” e incontri con autori: Marco Bosonetto, Gabriele Dadati, Stella Poli sul fronte piacentino, ma anche Sandra Petrignani, Irina Turcanu, Francesca Giannone, Antonella Agnoli, Matteo Al Kalak, Carlo Vecce e Sonia Aggio.

Mostra storica: Inediti in Biblioteca. Dalla Real Casa alla Passerini-Landi

La mostra storica allestita nel Salone Monumentale presenta una biblioteca inedita attraverso un percorso espositivo nel quale viene esposto materiale dell’Archivio storico della Biblioteca, ma anche preziosi documenti manoscritti e a stampa provenienti dal Fondo Antico. In particolare l’Archivio storico della Passerini-Landi conserva una vasta documentazione prodotta nel corso della sua storia: progetti, inventari, carte, moduli, registri e corrispondenza che testimoniano le molteplici attività da essa svolte non solo in campo biblioteconomico e bibliografico, ma anche come istituzione culturale a più vasto spettro. Inaugurazione. La mostra verrà inaugurata sabato 19 ottobre alle 11.30 presso il Salone Monumentale della Biblioteca comunale di Piacenza. All’inaugurazione uinterverranno: la Sindaca del Comune di Piacenza Katia Tarasconi, l’Assessore alla cultura Christian Fiazza, il resposabile del Servizio Biblioteche Graziano Villaggi e il Conte Gian Luca Mattioli Belmonte Cima, Delegato per l’Emilia-Romagna del Sacro militare ordine costantinano di San Giorgio che evidenzierà il ruolo avuto da Ferdinando di Borbone nella fondazione della Biblioteca. La visita sarà a cura di Daniela Morsia, Conservatore dei Fondi antichi della Biblioteca.